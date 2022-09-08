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Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Samsun'un Alaçam ilçesinde kömürlüğe iklimlendirme sistemi kurup skunk bitkisi yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde kömürlüğe iklimlendirme sistemi kurup skunk bitkisi yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.

İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alınan B.B. (62) ve O.B'nin (25) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, Yukarı Elma Mahallesi'nde B.B. ve O.B'nin yasa dışı olarak Hint keneviri ektiğini belirlemiş, adreste narkotik köpeği "Tumba" ile yapılan aramada uyuşturucu ile kömürlükteki gizli bölmede iklimlendirme sistemi kurularak saksılara dikilmiş 10 kök skunk bitkisi bulmuştu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Hisarcık Alaçam Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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