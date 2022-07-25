Son dakika haberleri... Samsun'da sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haber... Samsun'un Terme ilçesinde devrilen araçta bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi. Samsun'un Terme ilçesinde devrilen araçta bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Arif Tapar yönetimindeki 60 NK 280 plakalı otomobil, aynı şeritte seyreden Gürcistan uyruklu Zaza Tchanturidze idaresindeki SA 415 AA plakalı tırın kontrolsüz manevra yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yola savruldu. Kazada devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Tapar, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ambulansıyla Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Tapar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel Gürcistan Samsun Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Samsun'da sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.