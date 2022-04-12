Son dakika haberleri: Samsun'da su yalağına düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Samsun'da su yalağına düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AA - İrfan Ağca - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Samsun'da su yalağına düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde su yalağına düşen çocuk yaşamını yitirdi.

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde su yalağına düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Alanşeyhi Mahallesi'nde evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Selahattin Tombul, hayvanların su içmesi için eski buzdolabından dönüştürülen yalağa düştü.

Ailesinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ndeki incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / İrfan Ağca - Güncel

Vezirköprü, Samsun, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title