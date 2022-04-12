Son dakika haberleri: Samsun'da su yalağına düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
AA - İrfan Ağca - Güncel
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Son dakika habere göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde su yalağına düşen çocuk yaşamını yitirdi.
VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde su yalağına düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Alanşeyhi Mahallesi'nde evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Selahattin Tombul, hayvanların su içmesi için eski buzdolabından dönüştürülen yalağa düştü.
Ailesinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ndeki incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AA / İrfan Ağca - Güncel