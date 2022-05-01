SAMSUN'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GERGİNLİĞİ; OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TRABZONSPOR'un şampiyonluk kutlamalarında yaşanan gerginlik sırasında bir yayaya çarparak kaçtığı görüntüler ortaya çıkan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
TRABZONSPOR'un şampiyonluk kutlamalarında yaşanan gerginlik sırasında bir yayaya çarparak kaçtığı görüntüler ortaya çıkan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel