Son dakika haberleri... Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Son dakika haberler: Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin iş yerine düzenlediği operasyonda, pet şişelerde 54 litre etil alkol ile 20 litre el yapımı içki ele geçirildi.
Şüpheli Ö.C. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel