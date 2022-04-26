Son dakika haberleri... Samsun'da mermer ocağındaki kazada 1 işçi hayatını kaybetti
AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Samsun'un Havza ilçesinde mermer ocağında yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.
Samsun'un Havza ilçesinde mermer ocağında yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Güvercinlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ocağında, işçilerden Nebi Cengiz'in (26) üzerine mermer kaldırma platformu düştü.
Cengiz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili mermer ocağının işletmecisi M.Ş. ile çalışan N.A. gözaltına alındı.
AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel