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Son dakika haberleri: Samsun'da jandarma trafik timleri öğrencilere eğitim verdi

AA - Recep Bilek - Güncel
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Son dakika haberleri: Samsun'da jandarma trafik timleri öğrencilere eğitim verdi

Son dakika haberler: Samsun'da jandarma trafik timlerince, öğrencilere seyyar trafik eğitim parkında trafik eğitimi verildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma trafik timlerince, öğrencilere seyyar trafik eğitim parkında trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, 2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde eğitim seminerleri devam ediyor.

Ekipler, Çarşamba ilçesi Gençlik Merkezi'nde kurdukları seyyar trafik eğitim parkında öğrencilere trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, yaya ve sürücülerin uyması gereken kurallar ile okul taşıtı içerisinde uyulması gereken kurallar konusunda bilgi verdi.

Öğrencilere trafik eğitim parkurunda akülü araçlarla uygulamalı eğitim veren ekipler, trafik dedektifleri boyama kitapları da hediye etti.

AA / Recep Bilek - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Samsun, Güncel, Haberler

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