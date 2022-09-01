Son dakika haberleri! Samsun'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberler... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Durağan-Vezirköprü kara yolu hayvan pazarı mevkisinde 06 BC 2374 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün yoldaki ölü hayvana çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Necmiye (69), Remziye (42), Hülya (40) ve Osman Esad Demir (6) ile Zehra (40) ve Maşıta Altınsoy (2) ile İbrahim Emir Sayar (8) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / İrfan Ağca Vezirköprü Tragger Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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