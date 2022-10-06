Son dakika haberleri... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.K, ablaları A.K. ve E.K. ile yeğeni S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bafra Doğanca Mahallesi'nde 4 kişinin uyuşturucu madde yetiştirerek ticaretini yaptıkları bilgisi üzerine 5 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, bir ikamet ve eklentileri ile mısır tarlasında yapılan aramada 360 kilogram esrar, 354 kök Hint keneviri ile silahlar ele geçirilmişti. Operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı.??????? Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Samsun Bafra Güncel Haberler Son Dakika

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