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Son dakika haberleri... Samsun'da bir kişi, namaza giderken otomobilin çarpması sonucu öldü

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Son dakika haberleri... Samsun'da bir kişi, namaza giderken otomobilin çarpması sonucu öldü

Son dakika haber: Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, namaza giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, namaza giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık mevkiinde meydana gelen kazada, namaz için evden çıkan Muzaffer Akkuş'a (72) yolun karşısına geçmek istediği sırada S.K. (34) idaresindeki 61 ES 498 plakalı otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Muzaffer A'nın hayatını kaybettiği belirledi.

Cenaze, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Muzaffer Akkuş, Çarşamba, Samsun, Namaz, Güncel, Haberler

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