Son dakika haberleri | Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ulugazi Mahallesi'nde bir çay ocağında oturan M.K. (28) tartıştığı M.T'nin (28) bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralan M.K. sağlık ekibince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakaladı.
AA / Mustafa Çavuş - Güncel