Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında Adapazarı, Erenler ve Arifiye ilçelerinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yönelik operasyonda, şüpheliler N.A, H.A, E.K, E.A, N.Ç. ve H.C. yakalandı.

Zanlıların araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 925 gram sentetik kannabinoid maddesi, 464,26 gram metamfetamin ve 110 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.