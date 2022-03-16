Son dakika haberleri! Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü - Haberler

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Son dakika haberleri! Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü

AA - Uğur Subaşı - Güncel
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Son dakika haberleri! Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde evinin penceresine Trabzonspor bayrağı asarken dengesini kaybederek düşen taraftar hastanede hayatını kaybetti.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde evinin penceresine Trabzonspor bayrağı asarken dengesini kaybederek düşen taraftar hastanede hayatını kaybetti.

Bağlar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede oturan Avni Küçük (66), evinin penceresinden duvara Trabzonspor bayrağı asmak istedi.

Bu sırada dengesini kaybedip yere düşen ve ağır yaralanan Küçük, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Küçük'ün cenazesi, Bağlar Mahallesi Türbe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Son dakika haberleri! Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü

Son dakika haberleri! Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Trabzonspor, Sakarya, Erenler, Bağlar, Güncel, Haberler

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