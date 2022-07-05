Son dakika haberleri | Sakarya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberleri | Sakarya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Osman Nevtan Angün - Güncel
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Son dakika haberleri | Sakarya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karasu-Adapazarı D-650 kara yolunda Karasu istikametine giden Y.İ. idaresindeki 54 E 7090 plakalı otomobil ile Adatepe Mahallesi sapağından dönüş yapan Necmi Yavuz (70) yönetimindeki plakası bulunmayan motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü savrulurken, otomobil işaret tabelalarına vurarak refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Necmi Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Y.İ, Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

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