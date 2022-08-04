Son dakika haberleri... Sakarya'da motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
Son dakika haber... Sakarya'da motosiklet ve bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
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Sakarya'da motosiklet ve bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Erenler, Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde 3 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini belirledi.
Kentte operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler K.B. ve N.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
AA / Emre Ayvaz - Güncel