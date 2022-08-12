Son dakika haberleri | Sakarya'da iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi... Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi Soğanpazarı Caddesi'nde hac malzemeleri satan iş yerinin bodrum katından dumanlar geldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Kapalı olan dükkanın kapı camını kırarak içeri giren ekipler, yangını dükkandaki malzemelere sıçramadan söndürdü. Öte yandan Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'neki bir iş merkezinin 3. katında bulunan güzellik salonundan dumanların çıktığını gören esnaf itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri büyümeden söndürdü. Yangınlar, iş yerlerinde hasara neden oldu. Güncel AA / Ömer Faruk Şimşek Cumhuriyet Mahallesi Güncel Haberler Son Dakika

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