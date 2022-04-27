Son dakika haberleri: Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyini öldüren zanlı adliyede

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı silahla öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'nde dün gerçekleşen olayın ardından arkadaşı Ş.E'nin aracıyla kaçan ve Bolu'da yakalanarak Sakarya'ya getirilen şüpheli M.Z.U'nun (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli M.Z.U. ile araç sahibi Ş.E. adliyeye gönderildi.

Emniyetteki ilk ifadesinde ağabeyi ile para meselesi nedeniyle tartıştığını, öldürme amacıyla yanına gitmediğini söyleyen M.Z.U, emniyet binasından çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine olayı gerçekleştirdiği için pişman olduğunu ifade etti.

Çelik yelek giydirildiği görülen şüphelinin ve arkadaşı Ş.E'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Otostop çekerek M.Z.U'nun bulunduğu araca binen 5 yabancı uyruklu ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Olay

Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'ndeki Halk Eğitim Merkezi (HEM) binasından çıkan Abdulvahit Uygar (49), dün yolda karşılaştığı ve tartışma yaşadığı kardeşi M.Z.U. tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan M.Z. Uygar'ı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Yukarısoku mevkisinde bir dinlenme tesisi önünde durdurmuştu.

Ekipler, araçta M.Z. Uygar ile bulunan 5 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı. Yabancı uyrukluların, Uygar'ın bulunduğu aracına yolda otostop çekerek bindiği öğrenilmişti.

Abdulvahit Uygur'un cenazesi, görev yaptığı HEM binası önünde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere eşinin memleketi Hatay'a gönderilmişti.