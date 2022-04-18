Son dakika haberleri | Ev yangınında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 4 kişi ayakta tedavi edildi.

Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 1325. Sokak'taki bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, yoğun dumanın oluştuğu binadan bazı vatandaşları, itfaiye merdivenini kullanarak dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen 1'i bebek 4 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Bina sakinlerinden İrem Çırakoğlu, büyük bir korku yaşadıklarını anlattı.

Kendisinin ve ablasının astım hastası olduğunu aktaran Çırakoğlu, ekiplerin yardımıyla binadan çıktıklarını kaydetti.