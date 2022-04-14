Son dakika haberleri: Sakarya'da 9 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklara hapis cezası

KOCAALİ, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'ın katledilmesine ilişkin davada, annenin de arasında bulunduğu 4 sanığa hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, anne Gülüzar A ve erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Hami K'nin kardeşi Yasin K. ve annesi Emine K. ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılması yönündeki mütalaasını okudu.

Söz verilen Şiyar Kılıç'ın babası Samet Kılıç, önceki celse Yasin K. ve annesi Emine K'nin adli kontrolle tahliye edilmesine anlam veremediğini belirterek yanına aldığı 2 çocuğunun olayın şokunu yeni yeni atlatmaya başladığını ve geceleri uykularından ağlayarak uyandıklarını anlattı.

Kılıç'ın avukatı, sanık Hami K'nin, çocuğun cinsel istismarı suçu kapsamında da cezalandırılması gerektiğini ifade ederek diğer sanıkların da ihmal suretiyle kasten öldürme suçuna iştirak ettiklerini savundu.

Yasin ve Emine K'nin, olay tarihinden önce de çocuğa yönelik darp olaylarında yardım ve bildirim yükümlülüğünü ihlal ettiklerini öne süren Kılıç'ın avukatı, sanıkların hükümle tutuklanmaları talebinde bulundu.

Sanık Gülüzar A ise cani bir insan olmadığını ve çocuklarına zarar vermeyeceğini, çocuğunun öldürüldüğü gün eski kocası Samet Kılıç'ı aramak istediğini ancak sanık Hami K. tarafından öldüresiye dövüldüğünü ileri sürdü.

Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği yönünden ek savunma hakkı verilen Gülüzar A, çaresi olduğunu ve sanık Emine K'ye durumu polise bildirmesini söylediğin ancak onun da korktuğu için yapmadığını iddia etti.

Sanık Hami K. ise Gülüzar A'nın hayatını yalanlar üzerine kurduğunu öne sürerek kendi çocuklarına nasıl davranıyorsa Şiyar ve kardeşlerine de öyle davrandığını, önceki savunmasını tekrar ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Hami K'nin, çocuğa karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, çocuğun cinsel istismarı suçunun teşebbüs aşamasında olmasından ötürü 9 yıl, çocuğa karşı eziyet suçundan 5 yıl ve kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda yangın çıkarmadan 3 yıl hapsine hükmetti.

Gülüzar A. ile Emine ve Yasin K'nin, Şiyar Kılıç'ın yangın öncesinde öldüğünün Adli Tıp Kurumu raporunda tespit edilmesi nedeniyle üzerlerine atılı öldürme suçlarından ayrı ayrı beraatlerini kararlaştıran mahkeme, sanıklara yardım ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden ötürü 3'er yıl, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 5'er yıl hapis cezası verdi.

Gülüzar A'yı yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye eden mahkeme heyeti, cezalarda sanıklar lehine iyi hal indirim hükümlerinin uygulanmadığını bildirdi.

Olay

Kocaali ilçesinde 28 Nisan 2020'de Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'ndaki binada çıkan yangında Şiyar Kılıç'ın (9) cesedi itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon kanalındaki ifadelerinden sonra Şiyar'ın annesi Gülüzar A. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K, kardeşi Yasin ve annesi Emine K. İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanmış ve adli makamlarca tutuklanmıştı.