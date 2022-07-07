Sağlık çalışanları ile polis arasında yürüyüş gerginliği

SAĞLIK çalışanları, Konya'da dün öldürülen Doktor Ekrem Karakaya İçin Çapa'da toplanarak Çemberlitaş'taki İl Sağlık Müdürlüğü'ne kadar yürümek istedi. Polis, izinleri olmadığı gerekçesiyle sağlık çalışanlarının yürümesine izin vermedi. Bu nedenle sağlık çalışanları ile polis arasında zaman zaman arbede çıktı. Polis önlemini aşabilen bir grup sağlık çalışanı İl Sağlık Müdürlüğü önüne kadar yürüyüp basın açıklaması yaptı.

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Doktor Ekrem Karakaya için Türkiye'nin birçok hastanesinde eylemler ve yürüyüşler yapıldı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası önünden yürümeye başlayan sağlık çalışanlarına izinleri olmadığı gerekçesiyle polis engel olmak istedi. Bu nedenle polis ile sağlık çalışanları arasında gerginlik çıktı. Sağlık çalışanları polis duvarını aşarak Millet Caddesi'nde yürümeye başladı. Yürüyüş nedeniyle caddede trafik akışı durdu. Polis, sağlık çalışanlarının önünü tekrar kesti. Polis, bu sırada basın mensuplarını itekleyerek, görüntü almalarını engelledi. Sağlık çalışanları bir kez daha polis önlemini aşarak Ordu Caddesi'nde yürümeye başladı. İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelebilen sağlık çalışanları, burada slogan atıp, basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel