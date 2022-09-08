Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden 1'inin hayati... Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden 1'inin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden 1'inin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Güncel Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü Gülnar Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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