Son dakika haber: Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davası, olay esnasında vurulan şoför konuştu

BAKIRKÖY'de 27 Ocak'ta Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davanın ikinci gününde, olay günü Mahmutyazıcıoğlu'nun yanında olan şoförü Murat Bilmez, "Olay öncesinde 'Ece yenge Şafak Ağabeyi aradı. Şafak Ağabey de '10-15 dakikaya kalkarız' demişti. Olay esnasında da Kadir elini Şafak Ağabeyinin omzuna attı. Şafak Ağabeyi de küfürlü bir şekilde sanıkları kovdu. Kadir o esnada Şafak Ağabeye sıktı" dedi. Duruşmada Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun avukatı Murat Akyüzoğlu ise, "Maktul aynı zamanda benim yeğenimdir. Karşı taraf soruşturmanın doğru yürütülmediğini söylüyor. Benim yeğenim yerlerde sürüklenerek katledildi. Bütün dünya bunu izledi" diye konuştu. Mahkeme duruşmayı yarına erteledi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Bakırköy 12'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın ikinci gününe Maktul Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu katıldı. Tutuklu bulunan 10 sanık bulundukları cezaevinden getirilirken 10 tutuksuz sanık ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"OLAY ÖNCESİNDE ŞAFAK AĞABEY ECE YENGE '10 15 DAKİKAYA KALKARIZ'DEDİ"

"KADİR BENİ VURDUKTAN SONRA 'YAPMA ABİ, NE YAPIYORSUN' DEDİM"

"BENİM YEĞENİM YERLERDE SÜRÜKLENEREK KATLEDİLDİ"

"MAFYAVARİ SİLAHLI İNSANLAR ARAYA GİRDİ"

İDDİANAMEDEN

Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 10 sanık için de 'Suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarda hapis cezası istendi.