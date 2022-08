Son dakika haberleri | Saadet Partisi İl Başkanı Tekin, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınadı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınadı.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Filistinli sivillerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.

Saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, uluslararası camia ve insanlığın alnındaki kara bir lekedir. İsrail'in yaptıkları uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırıdır. İsrail'in bu son saldırısı Filistin halkına karşı işlediği sistematik ihlaller zincirinin bir halkasıdır. Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'in 'hesap sorulamaz ve uluslararası sözleşmelerin üstünde' bir güçmüş gibi davranışlar sergilemesine engel olunması gerekir. Biz, Filistinli kardeşlerimizin yanında, İsrail terörünün de tam karşısında durmaya devam edeceğiz. Katil İsrail'in saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."