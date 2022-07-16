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Son dakika haberleri! Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kentine saldırı düzenledi

AA - Güncel
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Son dakika habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Dnipro kentine Rus ordusunca, çok namlulu roketatarların onarımının ve parça üretiminin yapıldığı bir fabrikaya saldırı düzenlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı açıklamada,, "Dnipro kentinde 'Toçka-U' balistik füzeler ile çok namlulu roketatarların onarım ve parçalarının üretildiği Yujnıy Makine Fabrikası'nın (Yuzhmash) tesisleri uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla imha edildi." ifadelerini kullandı.

AA / Güncel

Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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