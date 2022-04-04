Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da gece 14 askeri altyapı unsuru imha edildi - Haberler

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Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da gece 14 askeri altyapı unsuru imha edildi

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da gece 14 askeri altyapı unsuru imha edildi

Son dakika haber: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 14 askeri altyapı unsurunun gece imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 14 askeri altyapı unsurunun gece imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da bazı yerleşim birimlerini ele geçirdiğini belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'da gece uçak saldırılarında 14 askeri altyapı unsuru imha edildi." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 91 helikopter, 392 insansız hava aracının yanı sıra 226 hava savunma füze sistemi, 1936 tank ve zırhlı araç, 211 çok namlulu roketatar, 833 obüs ve havan topu ve 1810 özel askeri aracın vurulduğu bilgisini paylaştı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Ukrayna, Donbas, Rusya, Uçak, Güncel, Haberler

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