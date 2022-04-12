Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi.
AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Son dakika haberler: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi.
AA / Dmitri Chirciu - Güncel