Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi. - Haberler

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Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi.

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki 'özel askeri operasyonda' hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi.

Son dakika haberler: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Vladimir Putin, Ukrayna, Güncel, Haberler

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