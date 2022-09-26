Son dakika haberleri | Rusya'da Japon diplomat, "dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika habere göre Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori'yi "dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori'yi "dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldı. FSB'den yapılan açıklamada, "Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori, Rusya'nın bir Asya Pasifik ülkesi ile iş birliği ve Batı'nın yaptırım politikasının Primorskiy bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisi hakkında dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında temin ederken gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi. Rus tarafının, Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine olayla ilgili protesto notası ilettiği bildirilen açıklamada, Tatsunori'nin "diplomatik statüsü dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Dmitri Chirciu Vladivostok Japonya Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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