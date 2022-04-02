Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada

Demirören Haber Ajansı - Adem Akatin - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada

Son dakika haberi... RİZE'nin Ardeşen ilçesinde bir grup gencin, karayolunda araç trafiğine aldırış etmeden top oynadığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde bir grup gencin, karayolunda araç trafiğine aldırış etmeden top oynadığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede bir grup genç, karayolunda top oynayıp, tehlikeye davetiye çıkardı. Yaklaşık 10 kişilik grup, sahilde yürürken, aralarından bazıları Karadeniz Sahil Yolu'na inerek top oynadı. Araç geldiğinde yoldan çıkan gençlerin tehlikeli hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada

Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada

Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada

Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada

Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada

Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada

Demirören Haber Ajansı / Adem Akatin - Güncel

Tragger, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title