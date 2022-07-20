Son dakika haberleri... Rize'de dereye düşerek yaralanan köpeği itfaiye kurtardı Son dakika haberine göre Rize'nin Ardeşen ilçesinde dereye düşerek yaralanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde dereye düşerek yaralanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Fırtına Mahallesi'nde 4 yaşındaki İremsu ile babası Umut Hacıfazlıoğlu, yürüyüş yaptıkları sırada Fırtına Deresi'nde sürüklenen köpeğin sesini duydu. Baba, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Kaçkar İtfaiye Birliğine bağlı personel, dereye inerek köpeği kurtardı. Ayağında kırık tespit edilen köpek tedavi altına alındı. AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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