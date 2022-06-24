Son dakika haberleri... Rize'de 1 kilogram metamfetamin ele geçirilen operasyonda 1 kişi yakalandı Son dakika haberi: Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi yakalandı. Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi yakalandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar kapsamında il merkezinde A.Ç'ye ait eve operasyon düzenlendi. Şüphelinin ev ve üzerinde yapılan aramada, 1 kilo 115 gram metamfetamin, 50 mililitre sıvılaştırılmış metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 69 tabanca fişeği, 3 tabanca şarjörü, uyuşturucu madde kullanma aparatları, elektronik eşya ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel Jandarma Rize Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Rize'de 1 kilogram metamfetamin ele geçirilen operasyonda 1 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.