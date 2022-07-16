RESTORANDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

RESTORANDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir restorana giren hırsız, kasada bulunan 10 bin lira ve motosikleti çalarak kaçtı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir restorana giren hırsız, kasada bulunan 10 bin lira ve motosikleti çalarak kaçtı. Hırsızlık anı ise restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İsabeyli Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Duvardan atlayarak restorana giren hırsız, önce kasada bulunan 10 bin lirayı, ardından da park halindeki motosikleti çalarak kaçtı. Sabah işyerini açan restoran sahibi motosiklet ve kasadaki paraların çalındığını fark etti. İhbar üzerine restorana gelen jandarma ekipleri işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede bir kişinin yaptığı hırsızlık anının anbean güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Jandarma görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title