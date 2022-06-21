Son dakika haberleri | Resmi Gazete'de Yayınlanan Hsk Kararına İlişkin 257 Habere Erişim Engeli: Anadolu Ajansı ve TRT Haberleri de Engellenen Haberler Listesinde

Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun FETÖ/PDY bağlantıları sebebiyle beş savcının meslekten ihracına ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan kararıyla ilgili aralarında Anadolu Ajansı ve TRT'nin de olduğu 257 haber sitesindeki içeriğin erişimine engel konulması kararı aldı. Meslekten ihraç edilen savcılardan birinin başvurusu üzerine alınan karara gerekçe olarak 'savcının meslekten ihraç kararının kaldırılarak görevine iade edilmesi, haberin gerçeklik ve güncellik değerini yitirmesi' gösterildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), beş Cumhuriyet savcısını FETÖ/PDY bağlantıları sebebiyle meslekten ihraç etti. İhraç edilen eski savcıların isimleri, 16 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan ihraç kararlarına ilişkin haber; Anadolu Ajansı, TRT haber'>Haber, CNN Türk, Cumhuriyet, HaberGlobal, NTV, A Haber'in internet sitesi ve ANKA Haber Ajansı ile birlikte 257 adet internet haber sitesinde yayınlandı.

HSK kararı ile mesleğinden ihraç edilen isimlerden biri, Ankara Nallıhan Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Savcı, "haberlerin şeref ve haysiyetini zedelediğini, iş ve sosyal hayatında her an erişilebilen özel hayata ilişkin incitici ve örseleyici içeriklerden dolayı olumsuz yönde etkilendiği, yapılan haberler gerçek haber olup olmadığının bağımsız olarak unutulma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gereken haberler olduğu" gerekçeleriyle haberlerin yayından çıkarılmasını ve erişimin engellenmesini talep etti.

Nallıhan Sulh Ceza Hakimliği, 2 Haziran 2022 tarihinde verdiği kararda "basın özgürlüğü kapsamında bulunduğu, eleştiri ve haber sınırlarını aşacak hamiyette bulunmadığı" gerekçesiyle, savcının erişimin engellenmesi talebini reddetti.

Savcı, 10 Haziran 2022 tarihinde karara itiraz etti. Dosya, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne geldi. Hakimlik, savcının itirazını kabul etti, 257 internet sitesinde yer alan ilgili habere erişimin engellenmesine karar verdi.

Hakimlik, itirazın kabulü ve erişimin engellenmesi kararını şu gerekçeye dayandırdı:

"Her ne kadar başvuran hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatının bulunduğundan HSK Genel Kurulu'nun kararı ile ihraç edildiğinden dolayı haber yapılmış olsa da itiraz eden hakkındaki meslekten çıkarma kararının 12 Mayıs 2022 tarihli kararı ile kaldırılması ve görevine iadesine karar verildiğinden daha önceki duruma ilişkin olan yapılan haberlerin gerçeklik ve güncellik değerini yitirdiği, dolayısıyla yapılan haberlerin kişilik haklarını zedeler mahiyette olduğunun anlaşılması karşısında itirazın kabulü…"

ANKA / Güncel