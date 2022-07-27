Son dakika haberleri... Rekabet Kurulu'ndan 'sahibinden.com' için soruşturma kararı - Haberler

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Son dakika haberleri... Rekabet Kurulu'ndan 'sahibinden.com' için soruşturma kararı

Son dakika haberleri... Rekabet Kurulu'ndan 'sahibinden.com' için soruşturma kararı

Son dakika haber: REKABET Kurulu, 'sahibinden.com' hakkında dahil olduğu pazardaki hakim durumunu aşırı fiyat uygulayarak kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

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REKABET Kurulu, 'sahibinden.com' hakkında dahil olduğu pazardaki hakim durumunu aşırı fiyat uygulayarak kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, emlak ve vasıta satış, kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında hakim olduğu konumu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Elde edilen bilgi, belge, tespitleri 30 Haziran 2022'deki toplantısında müzakere eden kurul, bulguları yeterli buldu. Teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rekabet Kurulu Sahibinden Güncel Haberler Son Dakika

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