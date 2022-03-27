Son dakika haberleri! REFÜJE ÇIKIP TERS DÖNEN OTOMOBİLDEN FIRLAYAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Haberler

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Son dakika haberleri! REFÜJE ÇIKIP TERS DÖNEN OTOMOBİLDEN FIRLAYAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, refüje çıkıp ters dönen otomobilden fırlayan sürücü Ramazan Divrik, hayatını kaybetti.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, refüje çıkıp ters dönen otomobilden fırlayan sürücü Ramazan Divrik, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Samsun- Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Namazlı mevksinde meydana geldi. Ramazan Divrik yönetimindeki 55 FB 883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp ters döndü. Otomobilin camından fırlayan sürücü Divrik, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ramazan Divrik'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Son dakika haberleri! REFÜJE ÇIKIP TERS DÖNEN OTOMOBİLDEN FIRLAYAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Son dakika haberleri! REFÜJE ÇIKIP TERS DÖNEN OTOMOBİLDEN FIRLAYAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Son dakika haberleri! REFÜJE ÇIKIP TERS DÖNEN OTOMOBİLDEN FIRLAYAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çarşamba, Samsun, Kaza, Güncel, Haberler

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