Son dakika haberleri! RAMPADA DURAMAYAN OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI 3 YARALI Edinilen son dakika haberine göre İZMİT'te, Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan inen otomobilin, kırmızı ışıkta duramayarak önündeki taksiye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. İZMİT'te, Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan inen otomobilin, kırmızı ışıkta duramayarak önündeki taksiye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yüzde 18 eğimi olan yokuştan aşağı inen Emirhan Altunsoy(19) idaresindeki 41 NU 201 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Haşim Sezer(64) idaresindeki 41 T 0236 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 araç da yaklaşık 50 metre savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan taksi sürücüsü Haşim Sezer, taksi yolcusu Güldan Başçı(54) ve diğer otomobilde bulunan Emine Ayata sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! RAMPADA DURAMAYAN OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI 3 YARALI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.