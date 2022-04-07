Son dakika haberleri | PORTRE-Türk pop müziğine unutulmaz eserler kazandıran besteci: Melih Kibar

İSTANBUL (AA) - Besteci ve söz yazarı Melih Kibar'ın vefatının ardından 17 yıl geçti.

"Aile Şerefi", "Neşeli Günler", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Devlerin Aşkı", "Dila Hanım", "Tosun Paşa", "Çiçek Abbas" ve "Hababam Sınıfı" filmlerine yaptığı müziklerle tanınan Kibar, 6 Eylül 1951'de eski İzmir Belediyesi başkanlarından Osman Kibar'ın oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, 8 yaşındayken İstanbul Belediye Konservatuvarında piyano eğitimi almaya başladı.

Sanatçı, Alman Lisesi'nde okurken müzikle ilgilenmeye devam etti. İlk ödülü olan "En İyi Beste Ödülü"nü, 1970'te okul orkestrasıyla katıldığı Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması'nda aldı.

Robert Koleji kimya mühendisliği bölümünde okurken Timur Selçuk ile çalışan Kibar, 1974'te Timur Selçuk Orkestrası'nın kendi adını taşıyan albümünde org çaldı.

Kibar'ın ilk bestelerinin yer aldığı albümdeki "Panayır Günü" adlı eser, çok sayıda Yeşilçam filminde kullanıldı. İlk bölümü 1975'te yayınlanan Hababam Sınıfı serisinin müziğini yapan sanatçı, Altın Portakal Film Müziği ödülüne değer görüldü.

Söz yazarı Çiğdem Talu ile çok sayıda şarkıya imza attı

Melih Kibar, 1975'te Eurovision yarışması için "Çoban Yıldızı"nı besteledi. Timur Selçuk'un düzenlediği, İstanbul Gelişim Orkestrası'nın yorumladığı parça, Türkiye elemelerinde halktan en çok oy alan şarkılar arasına girdi.

Erol Evgin'in, 1977'de 45'lik olarak müzikseverlerle buluşturduğu "İşte Öyle Bir Şey" albümündeki tüm şarkıların sözlerini Çiğdem Talu yazarken, müziklerini ise Melih Kibar kaleme aldı.

Sanatçı Evgin, yaptığı bir açıklamada, unutulmaz besteciyle tanışmasını şöyle anlatmıştı:

"Ben Melih'ten önce Çiğdem Talu ile tanıştım. 1975'te bana iki şarkı sözü verdi. İkinci 45'lik için bir araya geldiğimizde beni Melih Kibar ile tanıştırmak istediğini söyledi. 'Çok değerli genç bir arkadaşım var.' dedi. Melih'le Çiğdem'in evinde bir araya geldik. Bir baktım bizim Melih. Biz Melih'le 1969'da İstanbul Yelken Kulübü'nde dans müziği yapardık. Melih, Alman Lisesi'nde öğrenciydi. Ben mimarlık okuyordum. O klavye çalıyordu ben şarkı söylüyordum. Annesini küçük yaşta kaybetmişti, babasına aşırı bağlıydı. Bir yere gideceğimiz vakit arar, 'Babacım biz şimdi yola çıkıyoruz.' der, öpücükler yollardı. Varınca da arar, 'Babacım biz vardık.' derdi. Yine öpücükler. Biz çok dalga geçerdik. Babasını kaybettiği günü unutmuyorum. Polenezköy'deydik. Sezen Aksu ve eşi bize gelmişti. Melih aradı. 'Babamı kaybettim.' dedi. Ben misafirlere döndüm, 'Kusura bakmayın, ben gideceğim çünkü babası Melih'in her şeyidir.' dedim."

Kibar, 1980'de yayınlanan "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalinin bestelerine de imza attı.

Sözlerini Talu'nun yazdığı, bestelerini Kibar'ın yaptığı "Sevdan Olmasa", "Bir de Bana Sor", "İçimdeki Fırtına", "Söyle Canım", "Hep Böyle Kal" ve "Bunlar da Geçer" adlı şarkılar Türk pop müziğinin unutulmazları arasında yer aldı.

Birlikte 270 şarkıya imza atan ve magazin gündeminde de sıkça yer bulan çift, Çiğdem Talu'nun hayatını kaybettiği 28 Mayıs 1983'e kadar beraber çalıştı.

Nükhet Duru yaptığı bir açıklamada, Kibar ve Talu ikilisinin ortak çalışmalarına ilişkin, "Melih, bir besteci ancak gönlündeki melodileri dökebilir. Renkli, coşkulu ve zengin bir yüreğe sahipti. Onun zengin gönlünü köpürten kişi ise Çiğdem Talu'ydu." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşamı boyunca birçok ödüle değer görüldü

Melih Kibar, 1983'te çalışmaya başladığı İlhan İrem'in "Pencere" albümünün müzikal direktörlüğünü yaptı.

İrem'in sözlerini yazdığı, Kibar'ın bestelediği "Halley", 1986'da Eurovision Şarkı Yarışması'nda 9. oldu. Sözleri Çiğdem Talu'nun kızı Zeynep Talu'ya ait, Melih Kibar bestesi "Sev" adlı eser ise 1995'te gerçekleşen Eurovision'da Arzu Ece tarafından seslendirildi.

Sanatçı, 2001'de müzikseverlerle buluşturduğu "Yadigar" albümüne ilişkin, verdiği bir röportajda, şunları kaydetmişti:

"Yadigar, benim 25 yıldır yapmak istediğim çalışma. Benim bu sanat yılımda, değerli dostlarımız Dost Müzik ile yaptığımız ve 6 sözlü, 7 enstrümantal bestemin yer aldığı bir albüm. Vokallerde Candan Erçetin, Yaşar, Yeşim Salkım, Emre Altuğ, Demet ve Sibel Gürsoy'un yer aldığı albümün bir bölümünde enstrümantal şarkılar yer alıyor. İnsanları bir yerlere götüren şarkıların bir bütün olarak toplandığı bir albüm oldu sanıyorum."

Kibar, "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununun müzikleriyle 2000'de Afife Tiyatro Ödüllerinde "En İyi Besteci" ödülüne layık görüldü.

İlk olarak Avukat Şefika Pekin ile evlenen Kibar'ın Selin adlı kızı dünyaya geldi. Ethel Hanım ile evliliklerinden Merve adlı bir kızı daha olan sanatçı, uzun süren kanser tedavisinin ardından 7 Nisan 2005'te İstanbul'da vefat etti.