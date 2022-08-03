Son dakika haberleri... Pompalı tüfekle vurulan Suriyeli Hamide, 12 gün sonra öldü Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Ümit Dur tarafından pompalı tüfekle vurulan Suriye uyruklu Hamide Şeyh Müslim (29), 12 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. GAZİANTEP'te, bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Ümit Dur tarafından pompalı tüfekle vurulan Suriye uyruklu Hamide Şeyh Müslim (29), 12 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Suriyeli Hamide Şeyh Müslim, 1 yıl önce dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı Ümit Dur'dan (38) şiddet görünce annesinin evine gitti. Dur, 22 Temmuz'da Saçaklı Mahallesi'nde annesi ve engelli kardeşi ile oturan Hamide Şeyh Müslim'in evine gitti. Burada çıkan kavgada Dur, yanındaki pompalı tüfekle Müslim ve annesi Zehra Faraç (65) ile bedensel engelli kardeşi Cemil Şeyh Müslim'e (23) ateş açtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Ümit Dur, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Saldırıda ağır yaralanan Cemal Şeyh Müslim, 1 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hamide Şeyh Müslim ile annesi Zehra Faraç da yoğun bakımda tedavi altına alındı. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Hamide Şeyh Müslim de bu sabah kurtarılamadı. Zehra Faraç'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca Gaziantep Suriye Güncel Haberler Son Dakika

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