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Son dakika haberleri | Polisten kaçtıkları motosiklet devrilince yaralandılar

Demirören Haber Ajansı - Ali Gökdal - Güncel
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Son dakika haberleri | Polisten kaçtıkları motosiklet devrilince yaralandılar

Son dakika gündem haberi... ADANA'nın Kozan ilçesinde polisin ihtarlarına uymayarak kaçan motosiklet, bu sırada devrilerek kaza yaptı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde polisin ihtarlarına uymayarak kaçan motosiklet, bu sırada devrilerek kaza yaptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, üzerinde 2 kişinin bulunduğu plakasız bir motosikletten şüphelenip, 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında kontrolden çıkan motosiklet, devrildi. Kazada yaralanan Seyfettin B. ve Orhan T., polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Son dakika haberleri | Polisten kaçtıkları motosiklet devrilince yaralandılar

Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

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