Son dakika haberleri: POLİSLE ALAY ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Emniyet Teşkilatını küçük düşürücü videolar çekip sosyal medya üzerinden paylaşan Pakistan uyruklu A.K. gözaltına alındıPakistan uyruklu bir kişi sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatıyla dalga geçtiği videoları paylaştı.
Emniyet Teşkilatını küçük düşürücü videolar çekip sosyal medya üzerinden paylaşan Pakistan uyruklu A.K. gözaltına alındı
Pakistan uyruklu bir kişi sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatıyla dalga geçtiği videoları paylaştı. Türk Milletini, Cumhuriyetini, Kurum ve Organlarını Aşağılama suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında kimliği tespit edilen A.K. dün Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nin polisteki işlemleri devam ediyor.