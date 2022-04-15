Son dakika haberleri: POLİSLE ALAY ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler

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Son dakika haberleri: POLİSLE ALAY ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Emniyet Teşkilatını küçük düşürücü videolar çekip sosyal medya üzerinden paylaşan Pakistan uyruklu A.K. gözaltına alındıPakistan uyruklu bir kişi sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatıyla dalga geçtiği videoları paylaştı.

Emniyet Teşkilatını küçük düşürücü videolar çekip sosyal medya üzerinden paylaşan Pakistan uyruklu A.K. gözaltına alındı

Pakistan uyruklu bir kişi sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatıyla dalga geçtiği videoları paylaştı. Türk Milletini, Cumhuriyetini, Kurum ve Organlarını Aşağılama suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında kimliği tespit edilen A.K. dün Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nin polisteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberleri: POLİSLE ALAY ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberleri: POLİSLE ALAY ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberleri: POLİSLE ALAY ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberleri: POLİSLE ALAY ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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