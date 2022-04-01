Son dakika haberleri | POLİSİN 'SİLAHLI KAVGA' TATBİKATINI GERÇEK SANDILAR

ÇORUM'da, polisin silahlı kavgaya müdahale tatbikatı, gerçeği aratmadı. Tatbikatın gerçek olduğunu sanan vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Caddesi'nde bulunan Pirbaba Çamlığı'ndaki parkta tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat gereği silahlı kavga olduğu ve bir kişinin iki kişiyi silahla vurduğu ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerindeki tüm yolları kapattı. Kaçmaya çalışan şüpheli, sıkıştırılınca otomobilden inip, ara sokağa kaçtı. Polisler, yakaladığı şüpheliyi kelepçeleyerek, ekip otosuna bindirdi. Bu sırada vatandaşlar tatbikatın gerçek olduğunu sandı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar olayın tatbikat olduğunu sonradan öğrendi.