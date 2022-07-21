Son dakika haberleri | Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Polis meslek yüksekokullarına ( Pmyo ) 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için 500'ü kadın, 2 bini erkek olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar, 25 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifrelerini girerek başvuru yapabilecek.

Eğitim sonunda başarılı adaylar, polis memuru olarak atanacak.

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT) puan türünden en az 250.000 ham taban puan ve üzeri puan almak, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı TYT puan türünden en az 200.000 ham taban puan ve üzeri puan almış olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2022) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla (1 Ocak 2022) 26 yaşından gün almamış olmak."