Son dakika haberleri! Polis memuru ve eşinin hayatını kaybettiği kazanın şüphelisi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberler: TBMM'de görevli polis memuru Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Uzun Yeşilırmak'ın hayatını kaybettiği kazanın şüphelisi tutuklandı. TBMM'de görevli polis memuru Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Uzun Yeşilırmak'ın hayatını kaybettiği kazanın şüphelisi tutuklandı. Dün gözaltına alınan minibüs sürücüsü Adnan S, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesine getirildi. Burada savcıya ifade veren şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı'nda 25 Ağustos 2022'de Adnan S. idaresindeki 41 AJS 043 plakalı minibüs, otobüs durağına çarpmış, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Tanju Özkaya Güncel Haberler Son Dakika

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