Son dakika haberleri! Polis memuru, meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi (3)

ORTACA, MUĞLA (DHA) - AYDIN, ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği tabancadan çıkan kurşunla şehit olan polis memuru Aytaç Babayiğit'in cenazesi, memleketi Aydın'ın Efeler ilçesine gönderildi. Şehidin cenazesi, ilk olarak Güzelhisar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Babayiğit'in cenazesi, öğle vakti Bey Camisi'ne götürüldü. Törene şehidin eşi Melek Babayiğit, çocukları Hakkı, Ecrin ve Ceylin Babayiğit, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Babayiğit'in cenazesi, meslektaşlarının omzunda cenaze aracına kondu. Babayiğit'in cenazesi, Kemer Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN,