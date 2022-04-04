Son dakika haberleri: Polis memuru, meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi (2)

TÖREN DÜZENLENDİ

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği tabancadan çıkan kurşunla şehit olan polis memuru Aytaç Babayiğit için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Daha önce Kocaeli, Elazığ ve Sakarya'da görev yaptığı belirtilen Babayiğit'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ortaca Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak polis eskortu eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine getirildi. Törene şehidin eşi Melek, çocukları Hakkı (22), Ecrin (10) ve Ceylin Babayiğit (18), Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri askeri erkan, emniyet mensupları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -