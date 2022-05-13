Son dakika: 'POLİS ARACI ÇIKABİLİR' TABELASININ ALTINDA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETLİ POLİS KAZA YAPTI: 1 POLİS YARALI

İZMİT'te polis merkezine dönen motosikletli yunus polisi, otomobil ile çapıştı. Polis memuru yaralanırken, kazanın yaşandığı yerde 'Polis aracı çıkabilir' yazılı uyarı tabelası olduğu görüldü.

Kaza saat 01.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen motosikletli yunus polisi görevini tamamlayıp cadde üzerinde bulunan Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne giriş yapmak istedi. Polis memuru, motosikletiyle manevra yaptığı sırada İ.Ö. yönetimindeki 41 AJN 390 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekibi ile yaralı polis memurunun meslektaşları geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaladırdı.

Kazada büyük hasar gören polis motosikleti ile otomobil çekici ile olay yerinden götürüldü. Kaza haberini alan mesai arkadaşları, hastaneye gelerek yaralı polisin durumu hakkında bilgi aldı.

KAZA 'POLİS ARACI ÇIKABİLİR' TABELASININ ALTINDA MEYDANA GELDİBu arada kazanın meydana geldiği Motosikletli Polis Timler Amirliği yakınında sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla 'Polis aracı çıkabilir' yazılı uyarı tabelasının asılı olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel