Son dakika haberleri... Polatlı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E-90 kara yolu Refik Cesur Caddesi kavşağında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 28 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan Z.Ö. E.A. ve G.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.