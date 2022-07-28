Son dakika haberleri... Polatlı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri... Polatlı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Polatlı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E-90 kara yolu Refik Cesur Caddesi kavşağında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 28 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan Z.Ö. E.A. ve G.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Ali Tuna - Güncel

Hisarcık Polatlı Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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