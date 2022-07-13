PLASTİKLERDEN BAĞIRSAKLARI TIKANAN CARETTA CARETTA ÖLDÜ

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Patara sahilinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu. Yapılan incelemede kaplumbağanın, yuttuğu plastik parçalar yüzünden bağırsağında oluşan tıkanma nedeniyle öldüğü anlaşıldı. Patara deniz kaplumbağaları koruma ekibinden Ayfer Şirin, "İçinden birçok plastik parçası, çuval parçası, ambalaj atıkları ve oyuncak parçaları çıktı. Plastik kirliliğinin doğaya ve canlılara verdiği zararın en büyük örneklerinden bir tanesi" dedi.

Patara kumsalında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından uzun yıllardır deniz kaplumbağaları popülasyonlarının korunması, izlenmesi projesi yürütülüyor. 2022 yılı üreme döneminde Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Eyup Başkale ve yaklaşık 10 kişilik bir ekip ile koruma çalışmaları devam ettiriliyor.

Patara kumsalında ciddi bir koruma stratejisiyle yuva sayında artış sağlanırken, 11 Temmuz günü karaya vurmuş deniz kaplumbağası ölüsü bulunduğu ihbarı alındı. İhbar sonrası Patara deniz kaplumbağaları koruma ekibi bölgeye gitti. Yapılan incelemede kaplumbağanın caretta caretta türü olduğu anlaşıldı. Kaplumbağanın ölüm nedeninin araştırılması için incelemeler yapıldı. 68 santim kabuk boyuna sahip dişi olan caretta carettanın sindirim sistemi kontrol edildiğinde, yuttuğu plastikler yüzünden bağırsaklarının tıkanmış olduğu ortaya çıktı. Kaplumbağanın sindirim sisteminden birçok plastik parçası, ambalaj atıkları ve çuval parçası çıkarıldı.

'BAĞIRSAKLARIN SON KISMI PLASTİK PARÇALARLA TIKANMIŞ'

Patara deniz kaplumbağaları koruma ekibinden Ayfer Şirin, "Dün Patara sahilinden aldığımız ihbar üzerine bir ölü caretta caretta ile rastlaştık. Ekibimizle alana ulaştığımızda dış gözlemlerde herhangi bir dış yarası olmadığını gördük. Daha sonra hayvanın bağırsaklarının biraz dışarı çıktığını gözlemledik. Bunun misina düğümlenmesi olabileceğini düşünmüştük. Daha sonra yaptığımız nekropsi çalışmasında ölü caretta caretta sindirim sistemini inceledik. Bağırsakların son kısmının plastik parçalarla tıkanmış olduğunu gördük. İçinden birçok plastik parçası, çuval parçası, ambalaj atıkları ve oyuncak parçaları çıktı. Plastik kirliliğinin doğaya ve canlılara verdiği zararın en büyük örneklerinden bir tanesi" dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel