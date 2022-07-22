Son dakika haberi... GAZİANTEP - Plakasını çamurla kapattıkları otomobille hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi... GAZİANTEP - Plakasını çamurla kapattıkları otomobille hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

AA - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te plakasını çamurla kapattıkları otomobille hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te plakasını çamurla kapattıkları otomobille hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'ndeki iş yerinden hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların M.Ş. ve A.R. olduğunu belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Zanlıların plakası çamurla kapalı otomobille iş yerinin önüne gelmesi, çalıntı malzemeyi araca yüklemesi ve ardından bir oto yıkamada plakayı temizlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Güncel

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