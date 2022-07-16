PLAJDA ELEKTRİK AKIMINDAN ÖLÜME 'İHMAL' SORUŞTURMASI

TRABZON'da arkadaşlarıyla gittiği halk plajında, denizden çıkan Mustafa Uzun (20), yaslandığı aydınlatma direğindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Plajdaki bazı direklerde de elektrik kaçağı olduğu tespit edilirken, 'ihmal' iddialarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, 12 Temmuz'da Yalıncak Mahallesi'ndeki büyükşehir belediyesine ait Yalıncak Halk Plajı'nda meydana geldi. Mustafa Uzun, arkadaşları Hüseyin Koç (19), Tolga Koç (22) ve Evren Koç (18) ile çadır kurduktan sonra girdiği denizden çıkarak, soyunma kabinlerinin bulunduğu alana yöneldi. Burada metal aydınlatma direğine yaslanan Uzun, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Arkadaşları ve çevredekilerin müdahalesiyle Uzun, akım nedeniyle güçlükle direkten ayrıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümü üzüntüye neden olan Mustafa Uzun, Arsin ilçesinde toprağa verildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda 'ihmal' iddialarına ilişkin adli, büyükşehir belediyesi de idari soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, olayın ardından plajda aydınlatma direği konulması planlanan diğer alanlarda poşete sarılmış uç kısımları açık olan kablolar dikkati çekti. Plajda kontrol edilen bazı direklerde de elektrik kaçağı tespit edildi.

'ELEKTRİK BENİ DE ÇARPIP SAVURDU'

Evlerinde taziyeleri kabul eden Mustafa Uzun'un annesi Fatma ve babası Halil İbrahim Uzun, suç duyurusunda bulanacakları belirterek, sorumluların hesap vermesini istedi.

Plajda korku ve panik dolu anlara tanık olan Uzun'un yanındaki arkadaşları ise yaşananları anlattı. Bağırma sesi duyduğunu anlatan Evren Koç, Mustafa sırtını aydınlatma direğine yasladı. Sonra Mustafa'nın bağırma sesini duydum. Ne olduğunu anlamadım, çarpıldığını fark ettim. Hemen kolunu tutup direkten onu ayırmak istedim ama elektrik beni de çarpıp savurdu. Ayaklarımız çıplaktı. Ayırmak istedik onu direkten ama ayrılmadı. Tolga arkadaşım elinde masa geldi. Masa ile direkten ayırmaya çalıştılar. Bağırmalarımıza çevredekiler geldi. Biri elinde sopalı bir süpürge ile geldi. Kafa kısmı zaten direğe yapışmıştı. Sonra güçlükle ayırdık direkten. Masayı da direkle Mustafa'nın arasına koyduk. Ambulans geldi, alıp hastaneye getirdilerö diye konuştu.

'KOLLARINDAN KIVILCIM ÇIKIYORDU'

Tolga Koç da olay anını anlatarak, Mustafa'nın kollarından kıvılcım çıkıyordu. Kuzenim, Mustafa'ya dokununca onu da elektrik çarptı ve bir anda onu savurdu. Ayaklarımız çıplaktı. Beni de 'elektrik çarpmasın' diye koştum, masa vardı, onu aldım geldim. Burada bulunanların yardımı ile Mustafa'yı direkten masa ile ittirerek ayırmaya çalıştık ama olmadı. Bağırdım yardım istedim. Biri elinde sopalı bir süpürge ile geldi. Zorla ayırdık Mustafa'yı direkten. Çok mücadele verdik ama olmadı. Çok fazla elektriğe maruz kaldı. Çocukluk arkadaşıydık. Kardeşimiz gibiydi. Olayın şokunu halen daha üzerimden atamıyorum dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, olaya ilişkin Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Adli ve idari soruşturmanın açıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi

Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'nda meydana gelen kaza ve neticesinde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. İlk belirlemelere göre aydınlatma direğinden kaynaklanan elektrik kaçağı nedeniyle meydana geldiği değerlendiren kaza ve ölüm olayıyla ilgili olarak hem adli makamlarca soruşturma başlatılmış hem de Büyükşehir Belediyemiz tarafından idari soruşturma açılmıştır. Kazada vefat eden Mustafa Uzun kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz

Demirören Haber Ajansı / Güncel