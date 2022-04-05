Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerce şehit edildiği sağlık ocağına ismi verildi

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ARİF ALTUNKAYNAK - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6 yıl önce "oğlunun aşısı var" denilerek çağrıldığı sağlık ocağında teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Adnan Durak'ın ismi şehit edildiği aile sağlığı merkezine verildi.

Girmeli Mahallesi'nde güvenlik korucusu olarak görev yapan 7 çocuk babası Adnan Durak (48), 4 Nisan 2016 günü "oğlunun aşısı var" denilerek aile sağlığı merkezine çağrıldı. Eşi Peyruze, 3 aylık oğlu ve 3 yaşındaki kızı Armin ile sağlık merkezine giden Durak, eşi ve çocuklarının gözü önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edildi. Saldırı sonrası çıkan arbedede eşi de yaralandı.

Aile üyelerinin o günden sonra bir daha adım atmadığı Girmeli Aile Sağlığı Merkezine, Nusaybin Kaymakamlığının girişimleri sonucu şehit Adnan Durak'ın ismi verildi.

"Kalleşçe şehit edildiği yerde bugün anısını ve adını yaşatıyoruz"

Durak'ın eşi, çocukları ve kardeşleri, 6 yıl sonra ilk kez gittikleri ve şehidin adını tabelasında gördükleri Nusaybin Girmeli Şehit Adnan Durak Aile Sağlığı Merkezinde duygulu anlar yaşadı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı da sağlık ocağında şehidin yakınları ile görüştü.

Kayabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik korucusu Adnan Durak'ın terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edildiğini anımsattı.

"Bölgede gerçekleştirilen operasyonlarla şehidin kanı yerde kalmadı. Bütün şehit ailelerimiz de bu konuda müsterih olsun." diyen Kayabaşı, terörle mücadelenin kararlı şekilde sürdüğünü ifade etti.

Kayabaşı, şehitlerin, gösterdiği üstün kahramanlıklarla geride çok önemli emanetler bıraktığını dile getirerek, "Şehitlerimizin emaneti devletimizin emanetidir. Onların her zaman yanında, emrindeyiz. Yıllar önce kahramanımızın kalleşçe şehit edildiği yerde bugün anısını ve adını yaşatıyoruz. Sağlık ocağına adını vermek suretiyle bu kahramanlık hikayesini anlatmak itiyoruz." dedi.

"Biz onu ölümsüzleştirdik"

Türkiye Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de şehidin isminin saldırıya uğradığı sağlık ocağında yaşatılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

"Sağlık Bakanlığımız ve Valiliğimizin desteğiyle adını verdik. Ölüm yıl dönümünde tabelamızı astık. Bu çok anlamlı bir duygu. Çok acı bir olay Rabbim bir daha yaşatmasın. Belki onu katlettiler ama biz onu ölümsüzleştirdik. Allah devletimizden razı olsun." diyen Kandemir, şehidin ailesinin de isminin yaşatılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Kandemir, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini kaydetti.

"Onu hiç unutmadık, unutmayacağız"

Şehidin eşi Peyruze Durak da hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadığına değinerek, "İsmi buraya verildiği için geldik, çok sevindik. Onu hiç unutmadık, hiç unutmayacağız." diye konuştu.

Şehidin kardeşi Rıdvan Durak ise ağabeyinin ölüm yıl dönümünde tarifsiz duygular yaşadıklarını söyledi.

Ağabeyinin, çocuğuna aşı yaptırmak için gittiği sağlık ocağında çocuklarının gözü önünde şehit edildiğini hatırlatan Durak, "Sağlık ocağına 6 yıldır gidemiyorduk, ilk defa gittik. İsminin verilmesinden çok memnunuz. Bakanlıklarımıza, Valiliğimize, Kaymakamlığımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.